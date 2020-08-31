السفير الأميركي يتحدث عن (تحديات غير طبيعية) بحثها الكاظمي في واشنطن

2020/08/31 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قال سفير الولايات المتحدة لدى العراق، ماثيو تولر، الاثنين، ان المواضيع الاقتصادية لعبت دورا مركزيا في زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لواشنطن، لما يواجهه الاقتصاد العراقي من تحديات غير طبيعية بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وذكر تولر في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (31 آب 2020)، إن "النقاش حول المواضيع الاقتصادية لعب دورا مركزيا في جميع الاجتماعات التي أجريت في واشنطن سواء كانت في اجتماعات الحوار الاستراتيجي أو الاجتماعات التي إجراها الكاظمي مع الرئيس ترمب والقادة التجاريين ووفود من الكونغرس".

وأضاف السفير، أن "هذا الاجتماعات التي عقدت بينت جدية البلدين حول تأسيس العلاقة بين بغداد وواشنطن"، مبينا أنه "مضى وقت طويل على زيارة رئيس وزراء عراقي لواشنطن، حيث نأمل أن تخلق زيارة الكاظمي زخما للعلاقة بين البلدين في الاتجاه الإيجابي".

وتابع تولر، أن "الجميع يعلم بالتحديات غير الطبيعية التي يواجهها الاقتصاد العراقي بسبب جائحة كورونا أو بسبب انخفاض أسعار النفط"، موضحا أن "رئيس الوزراء الكاظمي والمسؤولين العراقيين بينوا أفكارهم لإصلاح الاقتصاد والولايات المتحدة من جانبها تلقت هذه الأفكار بشكل دافئ وبينت التزامهم بالعمل مع الحكومة العراقية لتحقيق هذه الجهود".

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