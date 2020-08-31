الصحة العالمية : رفع الحظر الوقائي دون السيطرة على كورونا.. وصفة كارثية

2020/08/31 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة العمل بقيود العزل المفروضة لمواجهة كورونا.وشدد خلال مؤتمر صحفي / حسب رويترز/ على أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون وصفة كارثية.وأقر تيدروس بأن كثيرا من الناس قد ضاقوا ذرعا بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء.وأضاف: نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان.وتابع: لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى..



الحقيقة هي أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة..



رفع القيود بدون سيطرة هو وصفة كارثية./انتهى3

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