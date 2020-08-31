سجاد جاسم: العندليب لن يبتعد عن مربع المنافسة

2020/08/31 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قال لاعب فريق نفط الوسط سجاد جاسم أن قائمة الفريق للموسم المقبل تمكنه ليكون من بين المربع الأول المنافس على اللقب.واوضح جاسم للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن فريق نفط الوسط " العندليب" قادر وفق التعاقدات التي ابرمها للموسم المقبل المنافسة بقوة على اللقب حيث سيكون طموحنا الحفاظ على موقع الفريق الذي اعتاد على أن يكون من بين الأندية الكبيرة.واضاف أن الجهاز الفني المؤلف من جمال علي ولؤي صلاح وحيدر عبد القادر ومدرب الحراس نوري عبد زيد بتواصل مستمر مع اللاعبين لتحضيرهم بدنيا لانطلاقة الدوري من خلال التواصل عبر تقنية الفيديو ومتابعة التدريبات المنفردة.وأشار إلى أن اللاعبين يجرون التدريبات بشكل منفرد لكن هذا لن يطور الفريق على المستوى الجماعي والتدريبات جميعها بدنية، لكن الجميع ينتظرون قرار خلية الأزمة من أجل الشروع بالتدريبات الجماعية والتحضير بشكل جيد لانطلاق منافسات الدوري.يشار إلى أن سجاد جاسم يعد احد ابرز الوجوه الشابة التي تميزت مع نفط الوسط في الموسمين الأخيرين./انتهى

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