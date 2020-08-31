فيفا يمدد فترة انتقالات اللاعبين

2020/08/31 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على تمديد فترة الانتقالات الاولى للموسم الكروي 2020 / 2021 .



وارسلت الهيئة التطبيعية خطاباً للاتحاد الدولي بتاريخ 8/28 من أجل تمديد فترة الانتقالات الصيفية للاعبين بعد قرار تأجيل موعد انطلاق الدوري الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، وقرار خلية الازمة بإيقاف الانشطة الرياضية.



وتماشياً مع توصيات الفيفا، ومع التوجيهات العامة والقرارات المتعلقة بكوفيد-19 ، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على تمديد فترة الانتقالات الاولى لغاية تاريخ 2020/10/6 لجعل سوق الانتقالات أكثر مرونة مع الحفاظ على نزاهة المسابقات./انتهى

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