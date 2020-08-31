الصحة العالمية تصف رفع القيود دون السيطرة على الفيروس بـ

2020/08/31 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية:الفرات نيوز} وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رفع القيود دون السيطرة على الفيروس بـ"الكارثية".





وشدد غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي على، أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون "وصفة كارثية".

وأقر تيدروس بأن كثيرا من الناس قد ضاقوا ذرعا بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء.

وأضاف "نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان".

وتابع "لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى..



الحقيقة هي أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة..



رفع القيود بدون سيطرة هو وصفة كارثية".

وفاء الفتلاوي

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