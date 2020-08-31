وزارة الداخلية ترفض الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية وتؤكد اتخاذها الإجراءات القانونية

2020/08/31 | 23:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رفضت وزارة الداخلية اليوم الاثنين ، الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية وان حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المحكوم بالأصل بقانون نافذ ومؤسسات معنية تتابع بدقة اي اساءات أو تجاوزات غير مقبولة او بث برامج لا تتناسب وقدسية الشهر ، مؤكدة ان” الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” تسعى وزارة الداخلية وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض سيادة القانون وجعله الفيصل في جميع نقاط الخلاف والمشاكل التي تعترض مجتمعنا الكريم بالوانه المختلفة وهي حريصة على احترام المعتقدات لكل أطيافه الكريمة.

واوضحت “ان الوزارة وفي الوقت الذي تؤكد فيه الاحترام لقدسية شهر محرم الحرام وتقدر باجلال واعتزاز مشاعر أبناء شعبنا الكريم المرتبطة بروحانية وعظمة صاحب الذكرى في هذا الشهر الحرام الإمام الحسين( عليه السلام واهل بيته وأصحابه الكرام) فانها وفي ذات الوقت ترفض الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية وان حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المحكوم بالأصل بقانون نافذ ومؤسسات معنية تتابع بدقة اي اساءات أو تجاوزات غير مقبولة او بث برامج لا تتناسب وقدسية الشهر .

واكدت ان” وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية.

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