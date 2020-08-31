عائلة منقذ غرقى جسر الائمة تناشد الكاظمي : منذ 15 سنة ننتظر

2020/08/31 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ناشدت عائلة السباح "عثمان العبيدي"، الذي لقي حتفه غرقا في نهر دجلة وهو يحاول انقاذ اكبر عدد من الزائرين الذين سقطوا من جسر الائمة في الحادثة الشهيرة عام 2005 ، ناشدت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالالتفات لوضعها، والايعاز بصرف مستحقاتهم، وتسليمهم شقة سكنية كانوا قد وعدوا بها من قبل الحكومات السابقة، ولم تلتزم السلطات المسؤولة بالوعد.

وقالت شقيقة السباح "عثمان العبيدي"، في منشور على الـ"فيس بوك" تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (31 اب 2020) انه في هذا اليوم تمر الذكرى الـ 15 لوفاته، وانهم يحيون ذكراه بدون وجود والدهم الذي توفي قبل اشهر، بعد سنوات من السعي الدؤوب بين دوائر الدولة لاستحصال حقوق العائلة دون جدوى، مضيفة ان امثال العبيدي استلموا قطع اراض وقاموا بتشييدها فيما بقيت شقة "شقيقها" حبرا على ورق.

واضافت انها تأمل من الكاظمي، وقد اصبحت هي ووالدتها وشقيقتها الصغيرة بـ "رقبته"، ان يرجع "حق شهيد ضحى بروحه علمود يوحد العراق".

وتابعت شقيقة السباح "عثمان العبيدي" بأنهم كعائلة معروفة ، يعاملون من قبل دوائر الدولة بهذه الطريقة فكيف الحال بالفقراء والذين ليست لديهم معارف في هذه الدوائر؟.

وختمت بالقول انها لن تسكت اكثر.

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