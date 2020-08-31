الداخلية تصدر بيانا بشأن واقعة الاعتداء على قناة فضائية

2020/08/31 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

1377 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، رفضها للاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (31 آب 2020)، انها "تسعى وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض سيادة القانون وجعله الفيصل في جميع نقاط الخلاف والمشاكل التي تعترض مجتمعنا الكريم بالوانه المختلفة وهي حريصة على احترام المعتقدات لكل أطيافه الكريمة".

وأضاف البيان، وان "الوزارة وفي الوقت الذي تؤكد فيه الاحترام لقدسية شهر محرم الحرام وتقدر باجلال واعتزاز مشاعر أبناء شعبنا الكريم المرتبطة بروحانية وعظمة صاحب الذكرى في هذا الشهر الحرام الإمام الحسين (عليه السلام واهل بيته وأصحابه الكرام) فانها وفي ذات الوقت ترفض الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية وان حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المحكوم بالأصل بقانون نافذ ومؤسسات معنية تتابع بدقة اي اساءات أو تجاوزات غير مقبولة او بث برامج لا تتناسب وقدسية الشهر" .

واختتم البيان بالقول ان "وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية".

وكان محتجون غاضبون اقدموا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على اضرام النيران في مكتب قناة دجلة الفضائية ،وسط بغداد بعد اقتحامه، فيما اكدت مصادر انه تم منع فرق الدفاع المدني من التدخل لإخماد النيران.

وشنت صفحات وشخصيات سياسية حملة ضد القناة المتخصصة بالاغاني، بعد ان استمرت ببث برامجها المعتادة في ليلة العاشر من محرم.

وكانت مؤسسة دجلة اصدرت بيانا قدمت فيه اعتذارها، وأوضحت فيه أن إدارة القناة الغنائية لا ترتبط بإدارة قناة دجلة المعروفة وأن استمرار بث الأغاني كان خطأ غير مقصود.

وقالت القناة في بيانها إن "مؤسسة دجلة للاعلام تأسست وفق المبادئ الوطنية والمهنية ملتزمة بأن العراق خط احمر لايمكن النقاش فيه واعتمدت مفهوم الاحترام الكبير والحقيقي لكل المرجعيات الدينية في العراق ولكافة الاديان".

وأضافت: "نأتي اليوم في هذا البيان والتوضيح لنؤكد بأننا نستمد من رسالة الإمام الحسين عليه السلام وواقعة الطف ترسيخ مبدأ الحرية والاصلاح والاستمرار برسالة الشجعان وبناء الوطن، كما نود أن نوضح للجميع بأن ماحدث ليلة عاشوراء لم يكن مقصودا ابدا وانما هناك ادارة مستقلة لقناة دجلة طرب وهي لاتتبع سياسة قناة دجلة الرئيسية وبالتالي حدث استمرار بث برامج القناة كما في باقي الأيام دون تثبيت خصوصية هذه الليلة الحزينة والمفجعة والتي نقدر عاليا حجم الحزن وحرارة الدموع فيها".

وبينت، "لذا وانطلاقا من مبدأ الوطنية والمهنية نقدم هذا التوضيح مصحوبا باعتذار لكل المؤمنين في العراق، كما سيتم غلق القناة مؤقتًا احتراماً لعظمة المناسبة ولمشاعر الجميع وسيتم اتخاذ اجراء اداري جوهري في موضوع ادارة القناة التي تتبع الى مؤسسة دجلة للاعلام، حرصاً منا على الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي".

وتعود فضائية دجلة، وهي من قسمين احدها سياسي واخر منوع، الى زعيم حزب الحل جمال الكربولي.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر بيانا بشأن واقعة الاعتداء على قناة فضائية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر بيانا بشأن واقعة الاعتداء على قناة فضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).