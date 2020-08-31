الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية أطلقت باتجاه ريف دمشق الجنوبي الشرقي

2020/08/31 | 23:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تصدت صواريخ الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية أطلقت باتجاه ريف دمشق الجنوبي الشرقي.وقال مصدر أمني في تصريح صحفي ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية في سماء ريف دمشق الجنوبي.وأكد المصدر أن العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية، انطلاقا من سماء الجولان المحتل.وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، ./انتهى3

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