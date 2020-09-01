ماكرون .. الاربعاء في العراق ويلتقي السيستاني

2020/09/01 | 00:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاربعاء المقبل ، العراق في اول زيارة رسمية له إلى العراق ، موضحا ان من ضمن منهاج ماكرون الى العراق زيارته الى المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني “.

ويعد ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في مايو (أيار)، وتستغرق يوماً واحداً عقب زيارته لبيروت.

ويعكس ذلك رسالة فرنسا التي حملها وزير خارجيتها جان إيف لودريان لدى زيارته العراق منتصف يوليو (تموز)، بأنه على بغداد أن «تنأى بنفسها عن التوترات الإقليمية».

وقامت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بزيارة إلى العراق في 27 الجاري، التقت خلالها مسؤولين في بغداد وإقليم كردستان الشمالي.

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