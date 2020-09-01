تونس اليوم بين المواجهة والنكوص - هيثم بن محمد شطورو

2020/09/01 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو في تونس حكومة أخرى تشكلت وهي بانتظار جلسة تزكيتها من عدمه في البرلمان، ويبقى السؤال المطروح حول كل حكومة منذ الثورة في 2011، هو عن حقيقية تمثيلها للثورة من عدمه.



وهنا قد تبدو الإجابة الروتينية هي تحقيق الحرية بما حرية تعبير وانعدام تحقيق العدالة الاجتماعية بما هي إعادة توزيع للثروة، أي وبدون مواربة ما تعنيه من اشتراكية ونظام اقتصادي اشتراكي.



ولكن كلمة "الاشتراكية" يخجل من استعمالها حتى الأحزاب الم ......





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