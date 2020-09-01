التعليم بين الوطني والرهانات الدولية - حميد المصباحي

2020/09/01 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي تقديمبالكتابة انتقل الفكر الإنساني إلى مراحل جديدة في وجوده،الفردي والجماعي،إذ تأكدت ضرورة تطوير مكتسبات الكائن البشري وفق قواعد جديدة،تستحضر أهمية التجارب في التعلم،وضرورة وجود منهج يؤكد التواصل ويذهب به نحو هدف محدد مسبقا،بدل انتظار صدف التعلم من السماء،عن طريق الخارقين والمفارقين من الحكماء،بذلك كان لزاما على البشرية أن تتعلم من بعضها،قابلة بالاستفادة من أخطائها،التي لم تعد خطايا موجبة لعقو ......





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