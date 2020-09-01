وزيرة الهجرة تبحث مع سفير الاتحاد الاوربي اهم التحديات التي تواجه عودة الاسر النازحة الى المدن المحررة

2020/09/01 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع مارتن هوت سفير الاتحاد الاوربي و ايبا عبدو مديرة المشاريع اليوم بمبنى الوزارة اهم التحديات التي تواجه عودة الاسر النازحة الى المدن المحررة .وذكر بيان لوزارةالهجرة والمهجرين تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان , الوزيرة استعرضت في مستهل اللقاء اهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات عنايتها فضلا عن التعقيدات والصعوبات التي تواجه الوزارة امام عودة الاسر التي نزحت خلال عمليات التحرير التي جرت سابقا في تلك المدن ".وتطرقت جابرو خلال اللقاء الى جملة من المشاريع التي تروم الوزارة القيام بها والتي تحتاج في الوقت ذاته الى دعم عالي المستوى من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الاوربي كضرورة ملحة للإسراع في إعادة كل الاسر النازحة لمناطق سكناها الاصلية، مشيرة الى ان " العراق خاض حربه ضد المجموعات الارهابية بالانابة عن كل دول العالم وحان الوقت للوقوف معه ".



من جانبه ابدى سفير الاتحاد الاوربي والوفد المرافق له دعمهم للوزارة، مطالبين الوزيرة بتزويدهم بكافة الاحتياجات والمشاريع لتقديم الدعم والمساعدة، مثمنين كل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لفئات عنايتها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والمتمثلة بانخفاض اسعار النفط جراء تفشي جائحة كورونا والتي بدورها تؤثر على الوضع المالي والاقتصادي بشكل يعرقل قيام تلك المشاريع التي من شأنها أن تسهم بعودة النازحين "./انتهى2

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