المحترف علاء عباس يساهم بفوز الكويت ببطولة الدوري المحلي

2020/09/01 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توج فريق الكويت الأول لكرة القدم بلقب بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 16 في تاريخه.وجاء تتويج الكويت بعد فوزه الكبير على مضيفه السالمية 4-1، الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 17 للدوري الكويتي.وسجل أهداف الكويت فهد حمود (13) ويوسف ناصر (40) من ركلة جزاء و (43)، قبل أن يضيف البديل العراقي علاء عباس الهدف الرابع (74)، فيما سجل حسين الموسوي هدف السالمية الوحيد (83).وقبل جولة من النهاية، رفع الكويت رصيده إلى 40 نقطة مبتعداً بفارق 4 نقاط عن مطارده القادسية الذي تغلب على كاظمة بهدف وحيد.واحتفظ فريق الكويت باللقب للمرة الرابعة على التوالي بعد مواسم 2017-2018-2019-2020./انتهى3

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