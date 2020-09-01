أستراليا.. تمساح ضخم في منطقة سياحية {صورة}

2020/09/01 | 00:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أعلنت سلطات البيئة الأسترالية عن اكتشافها تمساحا ضخما في منطقة سياحية بشمال أستراليا، اعتبرته أكبر التماسيح التي تم رصدها في المنطقة منذ عدة سنوات.





وذكرت السلطات أنه تم اكتشاف التمساح، الذي يبلغ وزنه أكثر من 346 كغم وطوله 4.35 متر في نهر فلورا، في حديقة تقع جنوب غربي مدينة كاثرين.

وتم نقل التمساح إلى مزرعة للتماسيح، ليشمله برنامج السلطات المحلية لحماية التماسيح وتربيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد التماسيح في المناطق الاستوائية من أستراليا قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ السبعينات من القرن الماضي، حين تم إصدار قانون يصنف التماسيح ضمن الفئات المحمية من الحيوانات.

محمد

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