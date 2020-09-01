تربية النجف تعلن موعد تسليم العقود للمحاضرين الجدد

2020/09/01 | 00:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف عن موعد تسليم العقود للمحاضرين الجدد.





واضافت ان الموعد سيكون اليوم الثلاثاء، ولمدة ١٥ يوماً حيث سيكون كل يوم مجموعة من المدارس حسب جداول سيعلن لاحقاً لكل قاطع.

اضافت: "المرفقات:

١- نسخة من العقد

٢- الهوية الشخصية اصلية واستنساخ

٣- نسخة من الامر الاداري فيه اسم المحاضر الصادر من قسم التعليم العام والملاك في ١٣/ ٢/ ٢٠٢٠".

وبينت انه "تسلم المعاملات حسب القواطع التالية

- النجف الشمالي في الاشراف التربوي في حي السعد

- النجف الجنوبي / قسم الاعداد والتدريب في حي الامير

- الكوفة في قسم تربية الكوفة

- المناذرة في قسم تربية المناذرة

- محاضري المهني/ في قسم التعليم المهني - اعدادية الصناعة.

ملاحظة/ سيكون دوام اللجان من الساعة ٩ صباحاً ولغاية ١٢ ظهراً."

محمد

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