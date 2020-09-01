الصحة العالمية تحذر من تداعيات رفع قيود كورونا

2020/09/01 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

حذرت منظمة الصحة العالمية، تداعيات رفع القيود عن مواجهة فيروس كورونا، فيما دعت دول العالم إلى مواصلة العمل بقيود العزل المفروضة لمواجهة الجائحة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي ، أن "المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة العمل بقيود العزل المفروضة لمواجهة كورونا"، مشددا على أن "رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون "وصفة كارثية".

وأقر تيدروس بأن كثيرا من الناس قد ضاقوا ذرعا بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء.

وأضاف: "نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان".

وتابع: "لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى..



الحقيقة هي أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة..



رفع القيود بدون سيطرة هو وصفة كارثية".

المصدر: RT

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