زمن موناليزا الحزينة: الفصل الرابع/ 2 - دلور ميقري

2020/09/01 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري " ممدوح "، كان ثمرةَ زواجٍ مُلتبسٍ بين راعٍ عربيّ وفتاة من الحارة.



على أثر وفاة والديه، تكفّلته خالته ذات المقام العالي، " نورا هلّو "؛ وهيَ ابنة آغا من آل ديركي.



منزل هذه الأخيرة، كان يطل مباشرةً على الجادة وعلى مبعدة خطوات من منزل شقيقتها الراحلة، الكائن بمقابل مدخل زقاق الحاج حسين.



جمّو، حفيد الحاج وزوج المستقبل لبطلة سيرتنا، رضعَ حليبَ المرأة ذات المقام العالي مع ابنتها، " بديعة "، المماثلة له ......





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