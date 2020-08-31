المرصد: قتلى في

2020/09/01 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، إن "ضربات إسرائيلية استهدفت عدة مواقع لقوات النظام السوري في ريفي دمشق ودرعا، واستهدفت أيضا منطقة تتواجد فيها قوات حزب الله اللبناني

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