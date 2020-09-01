التعليم تحدد موعد التقديم على الدراسات العليا.. وتكشف عدد المقاعد المتاحة

2020/09/01 | 01:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، بدء التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020 ابتداء من الأول من أيلول الحالي ولغاية الثلاثين منه.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (31 آب 2020)، إن "برامج الدراسات العليا المفتوحة في الجامعات العراقية تصل الى 1900 برنامجا على وفق شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه للتخصصات العلمية والهندسية والطبية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف العبودي، أن "نظام التقديم للعام الدراسي 2021/2020 سيكون متاحا أمام الراغبين بالتقديم عبر الرابط (http://adm.rdd.edu.iq)، ابتداء من الساعة 12 عند منتصف الليل من الأول من أيلول الحالي ولغاية الأربعاء الموافق الثلاثين من الشهر نفسه".

وتابع، أن "الامتحان التنافسي سيكون في القاعات الدراسية موزعا حسب التخصصات حيث سيكون تاريخ 10/18 موعدا لامتحان المجموعة الطبية والهندسية وتاريخ 10/19 موعدا لامتحان تخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية فيما سيكون تاريخ 10/20 موعدا لامتحان مجموعة العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الإدارية والاقتصادية".

وأشار الى أن "المتقدمين سيتنافسون على حجز أحد عشر ألف مقعد دراسي معربا عن أمله بالتوفيق لهم بالقبول على وفق الاستحقاق".

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