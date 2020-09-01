درجال يؤكد ضرورة توسيع قاعدة لعبة الإسكواش

2020/09/01 | 01:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ضرورة توسيع قاعدة لعبة الاسكواش والاهتمام بالناشئين.

وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، إستقبل رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش علي جهاد، وبحث معه واقع اللعبة وسبل النهوض بها.

وأشار درجال ، بحسب البيان، إلى حرص الوزارة على رعاية ومتابعة الإتحادات كافة، وتوفير سبل الاعداد اللازمة للنهوض بالمستوى الفني لها وصولاً صوب الهدف المنشود، عبر تهيئة البنى التحتية اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية، مؤكدا ضرورة توسيع دائرة الاهتمام بالناشئين وبناء قاعدة واسعة للعبة في المستقبل.

من جانبه، أعرب رئيس الإتحاد العراقي للإسكواش علي جهاد عن شكره وتقديره لإهتمام وزير الشباب والرياضة بالالعاب كافة، مشيدا بالجهود التي يبذلها للارتقاء بـ واقع الرياضة العراقية على مستوى الاندية والمنتخبات الوطنية.

وثمن دور الوزير في رعاية اللعبة وسعيه لتوفير فرص الاعداد المناسب لتطورها وتوسيع قاعدتها.

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