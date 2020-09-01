مكالمة بين ملك المغرب ورئيس الصين: تفعيل التعاون

2020/09/01 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ أجرى‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬،‭ ‬الاثنين‭ ‬،‭ ‬مباحثات‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬وبحسب‭ ‬بلاغ‭ ‬للديوان‭ ‬الملكي‭ ‬ تندرج‭ ‬المباحثات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتي‭ ‬ارتقت‭ ‬بتوقيع‭ ‬الإعلان‭ ‬المشترك‭ ‬المتعلق‭ ‬بإقامة‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية،‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬والرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ،‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الملكية‭ […]

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