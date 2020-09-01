2020/09/01 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرباط – عبدالحق بن رحمون أجرى الملك محمد السادس ، الاثنين ، مباحثات هاتفية مع شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي تندرج المباحثات في إطار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والتي ارتقت بتوقيع الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية، الذي وقعه صاحب الجلالة والرئيس شي جينبينغ، خلال الزيارة الملكية […]
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وبحسب بلاغ للديوان الملكي تندرج المباحثات في إطار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والتي ارتقت بتوقيع الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية، الذي وقعه صاحب الجلالة والرئيس شي جينبينغ، خلال الزيارة الملكية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكالمة بين ملك المغرب ورئيس الصين: تفعيل التعاون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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