2020/09/01 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مرشد‭ ‬الإخوان‭..( ‬الزمان‭) ‬تحاور‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬السابق‭ ‬ مرسي‭ ‬كان‭ ‬خاضعاً‭ ‬للشاطر‭ ‬والاثنان‭ ‬يتبعان‭ ‬محمود‭ ‬عزت‭ ‬المتواري‭ ‬خلف‭ ‬الستار اجرى الحوار: مصطفى عمارة آثار‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬محمود‭ ‬عزت‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المرشد‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬بإحدى‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬بالتجمع‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬هروبه‭ ‬بعدة‭ ‬سنوات‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬نظرا‭ […]

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