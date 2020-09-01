2020/09/01 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان..
( الزمان) تحاور محمد حبيب النائب الأول السابق مرسي كان خاضعاً للشاطر والاثنان يتبعان محمود عزت المتواري خلف الستار اجرى الحوار: مصطفى عمارة آثار القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس بعد هروبه بعدة سنوات ضجة كبيرة نظرا […]
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( الزمان) تحاور محمد حبيب النائب الأول السابق مرسي كان خاضعاً للشاطر والاثنان يتبعان محمود عزت المتواري خلف الستار اجرى الحوار: مصطفى عمارة آثار القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس بعد هروبه بعدة سنوات ضجة كبيرة نظرا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان.. ( الزمان) تحاور محمد حبيب النائب الأول السابق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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