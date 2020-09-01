رؤية للعراق الرقمي

2020/09/01 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ‭.‬د‭.‬سعد‭ ‬غالب‭ ‬ياسين قد‭ ‬يبدو‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬الرقمي‭ ‬ترفا‭ ‬فكريا‭ ‬وسجالا‭ ‬أكاديميا‭ ‬وتنظيرا‭ ‬لايغني‭ ‬في‭ ‬شئ‭ ‬ولايفيد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فشل‭ ‬الدولة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬واجباتها‭( ‬الامن‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والخدمات‭) ‬وتحكم‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬الدولة‭ ‬واجهزتها‭ ‬وموسساتها‭ ‬وأنسداد‭ ‬الحلول‭ ‬وسطوة‭ ‬المليشيات‭ ‬والعجز‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬وغياب‭ ‬برامج‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاداري‭ ‬وبرامج‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬وامور‭ […]

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