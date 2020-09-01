الكاظمي يترأس اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية

2020/09/01 | 01:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية .

وبحث الاجتماع سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع إستراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها.

كما تناول الاجتماع وضع البنى التحتية لعمل الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، وفقاً لأسس علمية حديثة.

وخلال الاجتماع، أكد السيد الكاظمي على أهمية التركيز على جوانب التدريب، ورفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يلبي احتياجات العراق في الحاضر والمستقبل.

كما شدد سيادته على وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء.

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