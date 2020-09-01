السكوت على الخيانة بحد ذاته خيانة - فؤاده العراقيه

2020/09/01 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه أيامنا الحاضرة تصرخ بوجوهنا وتقول نحن نتاج لمفاهيمنا المغلوطة ولايامنا الماضيةتتكرر على مسامعنا دوما مفردات تعوّدنا على سماعها منها الستر والتستر ويكون وقعها محببا للآذان التي تعوّدت على سماع الكثير من تلك المفردات المهترئة والمُقزّزة دون المحاولة بالخوض في تفسيرها.



ولكون النساء الفئة المغضوب عليهنّ دوما والمغلوب على أمرهنّ فموضوع الستر يخصّهنّ دون الرجال لكون الرجل منذ يوم ولادته هو مستور ......





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