إعفاء قائد القوات المشتركة ونائب أمير منطقة.. التحقيق في

2020/09/01 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بصدور أمر ملكي، الإثنين، بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف، عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، "على أن تتم إحالة الاثنين مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق"

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