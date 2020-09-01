2020/09/01 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل والي بغداد واعتقال خطوط لداعش في الفلوجة بغداد -عبدالحسين غزال قال الناطق باسم العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة (واع) تمكنا من قتل والي بغداد في تنظيم داعش مع مساعديه بضربة جوية نفذها التحالف في شمال الطارمية امس. فيما قال السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر إن واشنطن لا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير أمريكي من انتصار خطاب التطرف ضد الشراكة مع التحالف في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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