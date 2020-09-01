تحذير‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬خطاب‭ ‬التطرف ضد‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬العراق

2020/09/01 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬والي‭ ‬بغداد‭ ‬واعتقال‭ ‬خطوط‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬الفلوجة ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬اللواء‭ ‬تحسين‭ ‬الخفاجي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ (‬واع‭) ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬والي‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مع‭ ‬مساعديه‭ ‬بضربة‭ ‬جوية‭ ‬نفذها‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الطارمية‭ ‬امس‭.‬ فيما‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬لدى‭ ‬بغداد‭ ‬ماثيو‭ ‬تولر‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ […]

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