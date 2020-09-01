2020/09/01 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بالرغم من وجود قرائن، سيئة طبعاً وليست حسنة، بين الوضع العراقي والوضع اللبناني إلا انّ من الصعب الميل الى عقد مقارنات توحي بإمكانية التناقل بين مقتربات الحلول والوساطات الدولية للتجربتين بغية الخروج من مستنقع الاوضاع المأساوية في البلدين .اليوم حين عاد الرئيس الفرنسي الى بيروت في زيارة ثانية بعد زيارته التاريخية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا مقارنة بين العراق ولبنان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا مقارنة بين العراق ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).