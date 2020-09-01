2020/09/01 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -الزمان قالت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الاثنين إنه جرى تمديد تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول وذلك دون توضيح سبب التمديد. وكان العراق أعاد فتح مطار بغداد ومطارات أخرى بجنوب البلاد في الشهر الماضي أمام حركة الطيران الدولية بعد إغلاقها عدة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تمديد تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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