‭  ‬تمديد‭ ‬تعليق‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا

2020/09/01 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬العراقي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬تمديد‭ ‬تعليق‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والعراق‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬توضيح‭ ‬سبب‭ ‬التمديد‭.‬ وكان‭ ‬العراق‭ ‬أعاد‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬ومطارات‭ ‬أخرى‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬إغلاقها‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬وباء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

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