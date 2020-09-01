بنو ناكد المشرقي ،،،،، - منصور الريكان

2020/09/01 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان في البلاد التي لاذت بألسنة من حروبْتمخض وجهي وغادرني وجهها للسلامْالمدى واسع والحضارات مملكة قد تنامْسيوف بني ناكد المشرقي على كاهليْوغيم بني غافل احتقنت بالرثاءْتناوبني الغافلون ومجوا سراباً وداءْيا لوقع الخطى ،،،،،وكم كلفتني المواويل من نغمٍ مات في الظل بين المريدين والمخبرينْوكم حرفتني الوقائع الهائجةْوالنزاعات لمّا تزل تطوي حراب بني ناكد البربريْالجموع ي ......





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