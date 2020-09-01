2020/09/01 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع – نمير علي الحسون

زار طارق المندلاوي ممثل عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عائلة الشهيد مرتضى غني في بغداد، لمتابعة حقوقه التقاعدية.

وقال مدير عام دائرة شهداء وضحايا الارهاب في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "استناداً للامر الديواني المرقم 35 لعام 2020 ، تم زيارة منزل الشهيد مرتضى غني عمران حسين ممثلا عن رئيس الوزراء الذي وجه سابقاً بتذليل العقبات كافة امام ذوي الشهداء لاستحصال حقوقهم المشروعة وفق القوانين النافذة".

واضاف، ان "قضية الشهيد مرتضى تمثلت بتوقف حقوقه التقاعدية منذ استشهاده بتاريخ 3/ 10 / 2019 "، مبينا ان " استجابة الجهات المعنية في رئاسة الوزراء كانت سريعة عند معرفتها بهذه الحالة".

وتابع، انه "تم متابعة الحالة ومن ثم الاتصال المباشر بالفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد عمليات المشتركة الذي كانت له استجابة سريعة لتوجيه دائرة التقاعد العسكري بحسم هذا الامر فوراً ، لغرض ضمان الحقوق التقاعدية لعائلة الشهيد".

واشار المندلاوي الى "اننا ننفذ توصيات رئيس الوزراء بالتخفيف عن كاهل ذوي الشهداء وجبر الضرر الذي وقع عليهم"، مبينا ان "مؤسسة الشهداء ابوابها مشرعة لخدمة عوائل الشهداء".

من جانبها، ثمنت عائلة الشهيد مرتضى غني التفاتة رئيس الوزراء و مبادرة المندلاوي بحضوره شخصياً لمتابعة و حسم ملف قضية المستحقات التقاعدية عن طريق اجراء الاتصالات المطلوبة بالجهات ذات العلاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل الكاظمي يزور عائلة الشهيد مرتضى غني لمتابعة حقوقه التقاعدية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل الكاظمي يزور عائلة الشهيد مرتضى غني لمتابعة حقوقه التقاعدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).