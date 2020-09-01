2020/09/01 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لقناة الحرة، تعليقا على تكليف الرئيس اللبناني للدبلوماسي مصطفى أديب بتشكيل الحكومة المقبلة أنه "على أي حكومة أن تظهر استعدادها للعمل من أجل مصلحة الشعب اللبناني من خلال محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تلبي مطالب الشعب اللبناني بالفرص الاقتصادية والمحاسبة والشفافية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أميركي لـ"الحرة": على الحكومة اللبنانية المقبلة تلبية مطالب الشعب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أميركي لـ"الحرة": على الحكومة اللبنانية المقبلة تلبية مطالب الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).