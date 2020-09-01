الإمارات تؤكد دعمها

2020/09/01 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد، في لقاء بالفيديو مع ممثلين للجالية الفلسطينية، الإثنين، موقف بلاده "الثابت والراسخ في دعمها للموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)

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