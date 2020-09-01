2020/09/01 | 03:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

قاد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني الجديد مرانه الأول مع البلاوجرانا، بعد توليه منصب المدرب خلفاً لكيكي سيتيين الذي تعرض للإقالة.

وكما كان متوقعاً، لم يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة في المران الجماعية لليوم الثاني على التوالي، بعد غيابه عن الاختبار الطبي الخاص بفيروس كورونا، ليؤكد من جديد رغبته في الرحيل عن البرسا.

وأشار الموقع الرسمي لفريق برشلونة على الإنترنت أن 19 لاعباً تدربوا بشكلٍ فردي بين ملعب تيتو فيلانوفا، وملعب رقم اثنين.

وتواجد الدولي الأوروجواني لويس سواريز صديق ليونيل ميسي المقرب في المران ، بالرغم من اقتراب رحيله عن صفوف البرسا.

وأوضح موقع برشلونة بأن إيفان راكيتيتش لم يشارك في تدريبات الفريق بإذن من النادي، تمهيداً لرحيله عن البلاوجرانا، بالإضافة إلى غياب صامويل أومتيتي أيضاً.

وأكمل الموقع أن اللاعبين الذين خاضوا المران هم “جيرارد بيكيه، سواريز، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا، نيتو، ديمبيلي، بوسكيتس، رافينيا ألكانتارا، جونيور فيربو، أرتورو فيدال، موسى واجي، آراخو، سيرجيو أكيمي، ماتيوس، كونراد، أرناو تيناس، مونوتشو، موريبا، خورخي كوينكا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يخوض مرانه الاول مع كومان بغياب ميسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يخوض مرانه الاول مع كومان بغياب ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).