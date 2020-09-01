2020/09/01 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ3.9 مليون حالة.

وأكدت الوزارة ، تسجيل 45961 إصابة جديدة بفيروس كورونا و553 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و908 آلاف و272 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 121 ألفا و381 شخصا.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تجاوز حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل عتبة الـ3.8 مليون إصابة.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ3.9 مليون حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ3.9 مليون حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).