تحطم طائرة عسكرية أميركية أثناء مهمة تدريبية

2020/09/01 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث بإسم البحرية الأميركية، الإثنين، إن طائرة من طراز "هوكاي" تحطمت خلال قيامها بمهمة تدريبية عند ساحل ولاية فرجينيا على المحيط الأطلسي

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