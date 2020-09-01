التربية النيابية: لا تحديد لموعد العام الدراسي المقبل

2020/09/01 | 04:18 - المصدر: الصباح

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بغداد: شيماء رشيد وشذى الجنابي

لفتت لجنة التربية النيابية الى أنه لم يتم حتى الان، تحديد موعد لبدء العام الدراسي المقبل، معلنة ان اللجنة ستكون لها زيارات ميدانية للاطلاع على سير امتحانات الدور الاول للدراسة الاعدادية، التي بدأت اليوم الثلاثاء بمشاركة 450 ألف طالب وطالبة ببغداد والمحافظات كافة، وسط اجراءات وقائية صحية ضد جائحة كورونا. مقرر اللجنة طعمة اللهيبي قال بتصريح خاص لـ"الصباح": ان لجنة التربية على تواصل مع الوزارة، وستكون هناك زيارات ميدانية لاعضائها الى المراكز الامتحانية للوقوف على الاجراءات الصحية والتحضيرات التي اتخذتها الوزارة.

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