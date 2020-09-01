تركيا تمدد تعليق الرحلات الجوية مع العراق

2020/09/01 | 04:18 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أعلنت سلطة الطيران المدني، أمس الاثنين، قيام سلطة الطيران المدني التركية بتمديد مدة تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الاول من تشرين الاول المقبل.

وذكر تنويه صادر عن سلطة الطيران المدني "نود أن نبين لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد، وكذلك لمسافرينا الكرام، أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 2020/10/1.

وجاء في التنويه: أن إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق، سوف تتم عن طريق القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

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