"تسير إلى الوراء".. فرنسا تتهم لندن بالمماطلة المتعمدة في محادثات ما بعد بريكست

2020/09/01 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام شهر حاسم من المفاوضات بشأن اتفاق التجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجهت فرنسا انتقادات لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لما تعتبره مماطلة متعمدة وتوقعات غير منطقية.

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