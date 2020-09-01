الكاظمي يرأس اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية

2020/09/01 | 06:22 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الإثنين، اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية.

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