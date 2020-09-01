الرشيد يعلن عن الفئات المشمولة بقروض شراء السيارات

2020/09/01 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بين مصرف الرشيد الاثنين، ان قروض شراء السيارات ستمنح الموظفين الموطنه وغير الموطنه رواتبهم والمواطنين على حد سواء.وقال المصرف في بيان مقتضب، ان “المصرف اعلن اليوم عن منح قروض لشراء سيارات للموظفين الموطنه وغير موطنه رواتبهم والمتقاعدين والمواطنين”.واضاف البيان، ان “اغلب الوكالات اعتمدت الخبر للموظفين فقط لذا اقتضى التنويه”.وكان المصرف […]

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