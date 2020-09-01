قضية الاغتصاب الجماعي في

2020/09/01 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامّة المصرية مساء الإثنين أنّها أمرت بحبس ثلاثة أشخاص لمدّة أربعة أيام على ذمّة التحقيق في جريمة اغتصاب شابة جماعياً بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة في واقعة حصلت قبل ستّ سنوات.

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