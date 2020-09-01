2020/09/01 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت شركتا "أميركان أيرلاينز" وطيران دلتا، على رفع رسوم تغيير التذاكر للرحلات الداخلية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان "يونايتد أيرلاينز" إزالة هذه الرسوم، وفقا لـ "وول ستريت جورنال".

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