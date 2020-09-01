2020/09/01 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / “عمل جديد يجمع الفنانة المعتزلة نورمان أسعد بالممثل السوري بسام كوسا قريباً”، إنه الخبر الّذي تداولته صفحات فنيّة سوريّة، وسرعان ما تصدّر إسم نورمان أسعد محرّك البحث غوغل.بدوره، نفى الممثل بسام كوسا خبر عودة نورمان أسعد بعمل درامي من بطولته، مؤكّداً أنه لا يعلم أي شيء عن النجمة السورية المُعتزلة.وبذلك يكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السورية “نورمان أسعد” تتصدّر محركات البحث بعودتها للأضواء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السورية “نورمان أسعد” تتصدّر محركات البحث بعودتها للأضواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).