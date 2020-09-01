ماسكات منزلية طبيعية لتقشير البشرة

2020/09/01 | 07:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقشير باستخدام ماسكات طبيعية جزء مهم من روتين العناية بالبشرة، لأنه ينظفها بعمق.المستقلة / لذلك ينصح باستخدام وصفات سكراب بمكوناتٍ طبيعية لإزالة خلايا الجلد الميتة، وتخليص البشرة من الشوائب.هكذا تضمنون نظافة بشرتكم من دون أي أضرار لأنها خالية من المواد الكيمائية، والحصول على بشرة نضرة ومتألقة.في التالي ماسكات تقشير الوجه التي يسهل […]

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