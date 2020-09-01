واشنطن بوست تنشر تفاصيل تكشف لأول مرة عن انفجار مرفأ بيروت

2020/09/01 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا قالت فيه إن مسؤولين لبنانيين حاولوا قبل أيام من انفجار مستودع المواد الكيماوية في مرفأ بيروت تأمينها.وقالت إن نشاطات غير عادية حدثت حول مستودع 12 الذي خزن فيه 2.750 طنا من نترات الأمونيوم القابلة للاشتعال.وظلت فيه المواد بدون أن يهتم بها أحد لست سنوات.وبناء على أمر […]

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