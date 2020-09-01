عن تقاليد العمل السياسي المفقودة في أوساط اليسار العربي - يزن زريق

2020/09/01 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يزن_زريق مينسك آذار 1898، في شقّة العامل روميانتسيف في الخطوط الحديدية البلاروسيّة، يجتمعُ حفلٌ صغير للاحتفال بزواجه الحديث...



هذا هو الغرض الظاهري للاجتماع.



ولكن في حقيقة الأمر، كان المؤتمر الأول لحزب العمّال الاشتراكي الديموقراطي الروسي قد عُقد، معلناً بذلك تأسيس أحد أهم أحزاب الاشتراكية المعاصرة وأكثرها راديكاليةً وثورية.



الحزب الذي من شأنه تغيير الخريطة العالمية للقرن العشرين.



تسعة أشخاص من تسعة تي ......





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