أفكار عن العنف ضد السوريات - مية الرحبي

2020/09/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مية_الرحبي ليست وحدها آية، بل ملايين النساء السوريات كن ضحايا العنف بكل أشكاله.



هل هنالك امرأة سورية تستطيع القول أنها لم تكن ضحية شكل من أشكال العنف، أو تعرضت لكل أشكاله، يوما ما؟يتجذر العنف ضد المرأة عميقًا داخل المجتمعات الإنسانية كافة، وإن اختلفت أشكاله وأنماطه، فرغم التقدم القانوني الذي أحرزته بعض الدول في هذا المجال بقي الموضوع اشكاليًا مسكوتًا عنه، تتحمل الضحية غالبًا عبأه.



في مجتمعاتن ......





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