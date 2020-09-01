عاشت بيلاروس! كل الدعم لانتفاضة الشعب البيلاروسي! يسقط لوكاشينكو! - حزب العمال الأممي الروسي

2020/09/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_العمال_الأممي_الروسي كتب هذا المقال في خضم الأحداث الأولية في بيلاروس، والمتعلقة بـ “الانتخابات الرئاسية”.



بعيدا عن الادعاء بتقديم تحليل مفصل لما يحدث في دولة الجوار الآن، نرغب في التعبير عن الانطباعات الأولية، والخطوط السياسية العريضة، لوضع لا يمكن توقعه في هذه الأثناء.حزب العمال الأممي الروسي – مينسك، 16-08-2020النظام البيلاروسي هو نظام شبه ديكتاتوري.



لا مكان في البلاد لأحزاب معارضة حقيقية، أو نقابات ......





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